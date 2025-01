Craia e Giuffrè si presentano a Spoleto al Caffè Letterario del Sansi

Grande mostra evento al caffè letterario del sansi di Spoleto in via della salara vecchia 21 sabato 4 gennaio alle 15 con la mostra Maestri a Confronto Valerio Giuffrè e Silvio Craia, entrambi astrattisti ed informali nello stesso tempo. I due artisti hanno presentato le ultime opere prodotte e che di recente sonmo state esposte al parlamento Europeo di Bruxelles con la presentazione critica del prof Luca Filipponi , presidente del menotti art festival Spoleto ( in foto con l’ultima opera di Valerio Giuffrè) e con la critica dello storico dell’arte Sandro Costanzi. Alla presentazione-evento hanno presenziato e presentato gli artisti anche Paola Aglini, avvocato ,collezionista ed artista, Morena Bellanca, psicologa ed artista, Gianfranco Cotronei , editore e critico letterario, la mostra evento resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2025.

Durante la manifestazione artistico-letteraria la musicista ed attrice Emanuela Mari ed il musicista Alessandro Piccioli hanno interpretato dei brani musicali con spiegazione storica-letteraria, mentre Valerio Giuffrè, medico, artista e filosofo romano ha presentato il suo ultimo successo letterario, Aurora Occidentale Parresia ( Gangemi Editore Roma) . Soddisfatto luca Filipponi, presidente del menotti art festival Spoleto : ” Spoleto è una vetrina interessante a tutti i livelli con ottimi consensi e forte attrazione nella cultura e nelle arti, questo aspetto ci dovrebbe dare maggiore consapevolezza della attrattività della città del festival “.

Questa settimana l’accademia Auge con Giuseppe Catapano (rettore) e Cesare Cilvini ( presidente) saranno in visita a Spoleto ( sabato 11 gennaio dalle ore 12) per valutare nuovi progetti con Accademia Auge e pre preparare la vistita al Parlamento Europeo di Strasburgo che si svolgerà il 27-28-29 e 30 gennaio e per definire il planning delle attività 2025 in via definitiva con grandi ed importanti novità per Accademia Auge.