Covid, la Bacigalupo sospende le attività

La società sportiva dilettantistica Bacigalupo, preso atto del Dpcm del 24 ottobre u.s., sentito il parere della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sentito i pareri dei nostri istruttori, in attesa di ricevere ulteriori delucidazioni in merito dalla Lega Nazionale Dilettanti, visto il crescente numero di positivi da Covid-19, ritiene indispensabile, per la salute dei ragazzi, istruttori, dirigenti tutti, sospendere temporaneamente tutte le attività, allenamenti individuali compresi.

Lo riferisce in una nota la società presieduta da Luca Scardabozzi.