Covid, contributi alle imprese: liquidate tutte le richieste di pervenute al Comune di Giano dell’Umbria

Le parole dell’assessore ai tributi e al bilancio Renzo Patacca

“Sono state liquidate tutte le richieste di contributi pervenute da imprese e professionisti del territorio che nell’anno 2021 hanno subito riduzioni di fatturato comprese tra il 15 e il 29 per cento”. A darne notizia è l’assessore ai tributi e al bilancio, Renzo Patacca. Per loro l’amministrazione comunale, a seguito di una mozione presentata in forma congiunta e votata all’unanimità da tutti i gruppi consiliari, aveva previsto contributi una tantum fino ad un massimo di 800 euro.

“La giunta ha attuato il mandato ricevuto dal consiglio di prevedere fondi per quelle realtà escluse dai contributi del governo e il plafond previsto dalla giunta comunale si è rivelato più che adeguato, dal momento che sono state accolte e finanziate tutte le domande presentate. Siamo stati uno dei pochi Comuni umbri ad affiancare risorse comunali a quelle statali, allargando di fatto la platea dei beneficiari. Questa si aggiunge a quelle misure già avviate nell’imminenza della pandemia, tra cui la riduzione della Tari per le attività chiuse a causa del lockdown, i quattro bandi per i buoni spesa alimentari e i contributi per l’abbattimento delle bollette”, ha concluso l’assessore.