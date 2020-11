Covid-19 , Tasse! l’Italia non è quella prima del 1861

L’intervento del responsabile del Dipartimento Crisi industriali di Fratelli d’Italia Umbria

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Siamo nel 2020! L’Italia è unita. Zona Gialla, Arancione e Rossa, occorre un atto responsabilità e di coraggio . Il dibattito politico non serve.

Oggi l’Itale è divisa in Zone , Gialla, Arancione e Rossa. Parlando di Tasse l’Italia è tinta da un solo colore, il Nero.

Da oltre 10 anni l’economia nazionale è in paurosa discesa che ha portato inevitabilmente alla chiusura dei negozi , aziende ( con migliaia di lavoratori in Cassa Integrazione) aziende, imprese, commercianti , ristoranti , bar parrucchieri, estetiste , idraulici, estetiste, falegnami,etc… . e tutte le difficoltà economiche che stanno vivendo i cittadini che si trovano ad affrontare a seguito dell’emergenza Covid-19.

Per alleviare, almeno in parte, le difficoltà economiche generate dall’emergenza legata al Covid-19, opportuno sarebbe la totale sospensione, di tutti i pagamenti relativi a tributi, tasse, comunali, inclusi i piani di rientro (le rate), anche per i titolari delle attività commerciali. Senza, poi, nessuna applicazione di interessi e sanzioni. Sospensione, fino ad un massimo di 6 Mesi , di tutte le attività di accertamento, di invio e di emissione di avvisi di pagamento. In questa fase emergenziale, all’interno del dibattito politico, non c’è spazio per le polemiche , si eviteranno anche le solite perdite di tempo In questa fase serve unità e collaborazione istituzionale al fine di aiutare il più possibile. I tessuto commerciale, aziendale , dell’artigianato e di tutta la cittadinanza.

Rosario Murro