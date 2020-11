Covid-19, migliorano le condizioni di salute di mons. Boccardo

Al ‘Gemelli’ é ricoverato anche il Card. Bassetti, “Pur se non possiamo vederci di persona manteniamo il contatto telefonico almeno due volte al giorno”

L’Arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra mons. Renato Boccardo prosegue la degenza al policlinico universitario “A. Gemelli” di Roma. Il focolaio di polmonite bilaterale interstiziale causato dalla positività al Coronavirus sta regredendo, ed è stata ridotta la somministrazione dell’ossigeno.

Il Presule nella serata di domenica 22 novembre 2020 ha seguito in diretta sul canale YouTube della Diocesi la preghiera in Duomo per chiedere al Signore la guarigione dei malati di Covid-19. Mons. Boccardo ringrazia tutti coloro si sono uniti alla preghiera sui social media e quanti continuamente, dalla Diocesi e da altre parti, gli manifestano vicinanza e affetto con telefonate, messaggi ed e-mail.

Al policlinico “Gemelli” da qualche giorno c’è anche l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana il card. Gualtiero Bassetti: «Pur se non possiamo vederci di persona – afferma mons. Boccardo – manteniamo il contatto telefonico almeno due volte al giorno».