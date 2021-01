Covid-19, al via i tamponi rapidi nelle Farmacie Comunali di Spoleto

I test saranno effettuati con servizio rapido all’aperto di tipo drive-in

Da domani, Mercoledì 20/01, le Farmacie Comunali di Spoleto daranno avvio all’erogazione di Tamponi Rapidi Antigenici Sars-Covid-2.​

Per la tutela e la sicurezza dei cittadini – si legge in una nota inviata in redazione – è stato deciso di non utilizzare i locali interni delle farmacie ma è stato optato per un servizio rapido all’aperto di tipo drive-in.​

Non si necessita di prescrizione medica ed il tampone verrà erogato da personale infermieristico specializzato. Per la prenotazione è sufficiente recarsi negli appositi chioschi adiacenti alle farmacie oppure telefonicamente.​

Il tampone è gratuito per studenti e personale docente. Prima dell’esecuzione dei test sarà necessario compilare un apposito modulo e la risposta con l’esito verrà ricevuta tramite email.​

Come diceva un noto scrittore, per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, ma anche sognare; non solo progettare ma anche credere.​

Ed é proprio in frasi come questa – conclude la nota – che si condensa il nostro operato quotidiano ed il nostro impegno nell’essere sempre in prima linea al servizio dei cittadini di Spoleto.​