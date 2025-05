Costruire il rispetto – Spezzare la paura , School Meeting “Bullismo, Cyberbullismo e DNA. Giovani ed educatori in cerca di nuove alleanze”

Amati , nata per promuovere la cultura dei corretti stili di vita, quest’anno guarda ai più giovani.

Il dibattito sempre più attuale, e il confronto con alcuni giovani ci hanno interpellato ed hanno portato alla nostra attenzione il crescente malessere affrontato oggi dai ragazzi. Un malessere che si manifesta in molteplici modi, fino a disturbi che sfociano nella devianza.

Si sta facendo strada la consapevolezza che la crisi riguarda la relazione educativa , la cui qualità rappresenta l’elemento indispensabile per una crescita sana.

Il profondo disagio, di cui i comportamenti lesivi della propria salute e di quella altrui sono la spia, va compreso e affrontato con risposte e soluzioni nuove, da porre in essere all’interno del compito educativo che spetta all’intera comunità. Viene in mente il proverbio africano che dice: “ Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”

Dove rivolgere allora la nostra attenzione, se non al mondo della scuola? E’ l’ambiente quotidiano, frequentato dai nostri figli, dai nostri nipoti, dalla componente più preziosa della nostra società.

In occasione del Wellness Festival 2025 a ffront iamo i gravi disturbi del comportamento che caratterizzano il Bullismo, il Cyber bullismo e i Dna. Saremo guidati nella riflessione dall’intervento di esperti : Prof.ssa Maria Filomia, professoressa di Pedagogia Generale (Link Campus University) ; Avv. Paolo Russo, Presidente Associazione Contrajus; dr.ssa Maria Giuseppina Mantione, psicoterapeuta; dr.ssa Manuela Germani, dietista. S aremo condotti nel dialogo da Gianni Bianco, c aporedattore di cronaca di Rai 3 Nazionale .

Sabato 24, mattina, presso l’Auditorium della Scuola di Polizia, parleremo con i ragazzi del biennio dell’Istituto Superiore “Sansi-Leonardi-Volta”. Guarderemo a percorsi educativi che offrono proposte variegate: un progetto sperimentale sull’educazione alimentare delle Primarie del Primo Circolo, ed un altro di un gruppo di docenti e ragazzi dell’Istituto Agrario di Sant’Anatolia. Le classi terze della scuola secondaria di primo grado “Manzoni-Pianciani-Pascoli” contribuiranno con l’esposizione di elaborati artistici, presentati dai prof.ri Ciannavei e Pasqualoni. Saranno presenti oltre agli alunni, i Dirigenti scolastici con i docenti delle classi coinvolte.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, a Villa Redenta, con un ulteriore approfondimento e confronto dedicato agli educatori e alla cittadinanza.