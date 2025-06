Costituita ufficialmente l’Associazione Prima Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Parte ufficialmente l’Associazione “Prima Spoleto”.

Presso la Sala Monterosso di Villa Redenta, si è tenuta ieri sera l’Assemblea Costituente alla presenza di un nutrito numero di soci fondatori.

In tale frangente sono stati eletti gli Organi Sociali, coloro cioè che andranno a gestire l’Associazione nei prossimi quattro anni. Una compagine sociale eterogenea, aperta a tutti e composta da spoletini che svolgono le più svariate professioni, uniti solo dal desiderio di contribuire allo sviluppo della città, attraverso mirati incontri, finalizzati confronti e proposte progettuali, da rivolgere verso chi ha poi la possibilità e la responsabilità di materializzarli.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, sono stati eletti: Barranca Daniele, Bisogni Lorenzo, Borsa Paola, Campagnacci Pino, Caselli Carla, Discepoli Roberto, Grifoni Sergio, Latini Francesco, Luciani Maurizio, Mattioli Fabio, Pergolari Marina, Proietti Filippo, Reale Annalisa, Testaguzza Pietro, Venturi Carlo. Nei prossimi giorni, sarà lo stesso Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, a provvedere alla elezione del Presidente, del sua Vice, del Segretario e del Tesoriere.

Per il Collegio Sindacale invece l’Assemblea ha nominato: Carlo Alberto Zualdi, presidente; Arianna Antinori Petrini e Marco Ambrogioni, sindaci effettivi; Federica Carter e Simona De Angelis, sindaci supplenti.

Nel corso della serata sono state anche tracciate le linee guida dell’Associazione e le tematiche che, volta per volta, verranno affrontate. Per meglio approfondire le stesse, i soci hanno adottato l’iniziativa di costituire nel proprio ambito una serie di Commissioni Analisi e Proposta che, al di là delle competenze gestionali del Consiglio, offriranno un valido contributo di idee e di spunti organizzativi. 192 sono i soci fondatori ma le adesioni restano comunque aperte.

Basta rivolgersi nei seguenti Punti di Raccolta: Tabaccheria Presta (piazza del Mercato); cartoleria Paoluzzi (piazza Torre dell’Olio); libreria Mondadori (Corso Garibaldi); farmacia Amici (piazza Garibaldi); Barber (viale T. e Trieste, 118); Gaie Agriemporio (viale G. Marconi, 175); Bar Ricci (via San Benedetto-Malfondo); Parafarmacia (San Giovanni di Baiano); Argentina Mode (San Martino in Trignano); CMS – centro Medico (via Gullotti – Madonna di Lugo).

Spoleto, lì 6 giugno 2025 Ufficio Stampa PS