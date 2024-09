Corso di formazione per la Polizia Locale

Si è svolto ieri, martedì 10 settembre al Complesso monumentale di San Nicolò, un importante evento formativo in tema di Polizia Amministrativa. Organizzato dal Comando della Polizia Locale del Comune di Spoleto, in collaborazione con l’associazione di categoria A-PL, l’evento gratuito ha risposto alle esigenze di aggiornamento e preparazione indispensabile per i poliziotti.

All’iniziativa, che ha visto la partecipazione delle rappresentanze di molto comuni umbri, sono intervenuti in apertura dei lavori, il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco Stefano Lisci, la Comandante della Polizia Locale di Spoleto, Alessandra Pirro e il Presidente nazionale di A-PL, Ivano Leo.

Diversi gli argomenti affrontati dal relatore Christian Ciurlia, docente della scuola P.L.R.C. (Polizia Locale Roma Capitale): dalla vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai pubblici spettacoli e attività di intrattenimento, dalle procedure di controllo e sistema sanzionatorio al ruolo dello Sportello Unico Attività Produttive. ​