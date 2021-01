Corsi serali per adulti all’Alberghiero di Spoleto

Tutte le informazioni utili

A Spoleto ritornano i corsi serali, presso l’Istituto Alberghiero “G. de Carolis”!

Il Consiglio provinciale, infatti, ha approvato la proposta per ampliare l’offerta formativa relativa all’anno scolastico 2021-2022, avanzata dall’Istituto spoletino di istituire corsi serali per adulti di II livello negli indirizzi “Servizi enogastronomia” e “Servizi commerciali”, per contrastare il fenomeno dell’abbandono scolastico.

Accanto ai tradizionali indirizzi, enogastronomia, sala- bar vendita, accoglienza turistica, al corso commerciale /web communtity, alla sezione distaccata di Cascia, alla sezione interna alla CdR di Maiano, dal 4 al 25 gennaio, sarà possibile iscriversi anche ai corsi serali per adulti, approvati di recente.

Per le iscrizioni a tutti i corsi : https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Per tutti coloro che vogliono conoscere da vicino, in sicurezza, l’Istituto con i suoi laboratori, gli spazi, i programmi, i progetti, le collaborazioni, il Convitto annesso: https://www.alberghierospoleto.it/WP/orientamento%202020%202/

Per gli adulti che intendono riprendere gli studi e completarli: didattica@alberghierospoleto.it o telefonare allo 0743222788 Segreteria didattica.