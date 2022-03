Corsi di formazione a Spoleto per l’abilitazione dei medici di emergenza territoriale

Usl Umbria 2 azienda capofila del corso di formazione regionale



Nell’ ambito delle iniziative promosse per il trentennale della legge istitutiva del servizio di emergenza territoriale 118, il 21 marzo prossimo prenderà il via a Spoleto il Corso di Formazione Regionale per l’acquisizione dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria territoriale (118).



Il corso di formazione regionale, della durata di 320 ore, viene realizzato dalla Usl Umbria 2 in qualità di azienda capofila in concerto con la Usl Umbria 1.





L’organizzazione è curata dal servizio Formazione, Comunicazione e Relazioni Esterne dell’Azienda Usl Umbria 2 diretto dal dott. Alessandro Francia.



Durante il periodo formativo i partecipanti avranno modo di seguire e di completare con tirocini sul campo, una preparazione specifica che li porterà, al termine del corso, ad aver acquisito le competenze necessarie per svolgere al meglio il ruolo di medico dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (118).



Le lezioni e gli incontri previsti saranno tenuti, sia in presenza che in metodica FAD, da personale sanitario delle due Aziende Sanitarie Regionali attivamente impegnato nei servizi di Emergenza-Urgenza secondo un programma articolato e completo che tiene in particolare conto anche gli aspetti relativi all’evolversi attuale della situazione sanitaria nazionale, così come la possibilità di utilizzo di metodiche e strumenti all’avanguardia quale, ad esempio, la telemedicina.