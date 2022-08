“Correttezza, questa sconosciuta!”

Il comunicato stampa dei consiglieri comunali di minoranza

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Che la correttezza istituzionale fosse un optional per la maggioranza che cerca di amministrare il nostro Comune era già assodato, che si arrivasse però a tali estremi non lo avremmo mai pensato.

Leggiamo infatti dai giornali la cronaca di una conferenza stampa indetta dal Partito Democratico, durante la quale si “svelano” le risultanze emerse dal lavoro portato avanti dal Gruppo Tecnico chiamato a proporre l’integrazione dei servizi ospedalieri fra Spoleto e Foligno. Lavoro, per altro, terminato il giorno antecedente la conferenza. Con la velocità della luce, il PD, per bocca del dr. Trippetti, infischiandosene di ogni accuratezza comportamentale ed istituzionale, con la soddisfazione propria dei primi della classe, ha inteso far conoscere urbi et orbi ciò che la suddetta Commissione aveva partorito.

Tale magica rivelazione veniva anticipata stringatamente ai capigruppo consiliari con un misero messaggio whatsapp, tanto per provare a giustificare lo sgarbo istituzionale che si sarebbe perpetrato da lì a poco.

Oltretutto senza tenere in debita considerazione il fatto che tale documento non è quello definitivo, visto che dovrà essere esaminato e fatto proprio dalla Regione, prima di essere recepito nel Piano Attuativo Locale quale emanazione del Piano Sanitario.

Siamo inoltre esterrefatti dei comunicati antitetici pubblicati dal Partito Democratico: il primo, quello di venerdì 29, recita il “de profundis” del San Matteo degli Infermi sottolineandone la spoliazione insanabile e il secondo, a sole ventiquattro ore di distanza, esprime soddisfazione per i risultati della commissione paritetica che sta studiando l’integrazione degli ospedali di Spoleto e Foligno.

Qui davvero qualcuno non dice la verità o soffre di sdoppiamenti di personalità: quanti Partiti Democratici ci sono a Spoleto?

Siamo costretti sempre più spesso ad assistere a comportamenti contraddittori all’interno della maggioranza, dove la mano destra non sa quel che fa la sinistra, come palesato anche in Consiglio Comunale quando il presidente della IV Commissione Lucentini chiede un’inversione dell’odg salvo poi fare un passo indietro dopo l’intervento del sindaco.

Per ciò che concerne la sanità abbiamo sempre concordato con la maggioranza sul principio per cui, quando si parla di Ospedale, non ci devono essere fughe in avanti o strumentalizzazioni politiche, ma occorre agire in modo sinergico.

Il dr. Trippetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio, sa di essere in quella Commissione a nome di tutti, per sostenere con forza il documento approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità.

Ripetiamo: dal Consiglio Comunale e non dal Partito Democratico.

Anche perché, per onor del vero, tale documento di proposta di integrazione era stato predisposto a seguito di due precise mozioni provenienti dai gruppi di opposizione.

Correttezza istituzionale avrebbe voluto quindi che, eventuali risultanze, prima di trasmetterle alla stampa, fossero state portate a conoscenza del Consiglio Comunale, in forma diretta ed ufficiale, non con un messaggino.

Ci chiediamo anche se sia prassi corretta far conoscere gli elaborati prodotti da una Commissione interna all’ASL, senza che la Direzione Sanitaria e la stessa Regione, promotrici della stessa, ne siano state informate.

Tale improvvido comportamento non rischia forse di danneggiare i già non semplici rapporti con la Regione?

E’ vero o non è vero che il Sindaco Sisti aveva ufficialmente comunicato che le risultanze della proposta di integrazione fra i due Ospedali venivano comunicate dall’Assessore Coletto e dal Dr. Di Fino in occasione del prossimo Consiglio Comunale aperto?

Perché allora questa fuga in avanti che altro non è che uno sgarbo ai Consiglieri Comunali, alla Regione ed al Primo Cittadino?

E’ anche uno sgarbo alla città, visto che il documento presentato altro non è che una proposta tecnica che lascia poi alla politica il compito di decidere definitivamente.

Con questa maggioranza, purtroppo, alla scorrettezza ed alla dannosa improvvisazione non c’è mai fine.

Spoleto, 2 Agosto 2022

I Consiglieri Comunali

Maria Elena Bececco

Diego Catanossi

Giancarlo Cintioli

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili

Paolo Piccioni