Coronavirus, solidarietà alimentare: il Comune di Spoleto pubblica l’avviso per le attività commerciali

Il sindaco de Augustinis: 《Tempi molto stretti. Domani incontrerò tutti gli assessori per definire importi e criteri di assegnazione dei buoni spesa》

È online nel sito istituzionale l’avviso per la redazione dell’elenco degli esercizi commerciali per l’utilizzo dei buoni spesa.

A seguito dell’ordinanza della Protezione Civile (n° 685 del 29 marzo 2020), in cui è previsto che i Comuni possono erogare i “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari, il Comune di Spoleto ha redatto l’avviso rivolto alle attività commerciali che intendono essere incluse nell’elenco.

L’avviso, che si inserisce nelle azioni di individuazione delle risorse e delle misure per la solidarietà alimentare, prevede che le domande con la richiesta di inclusione debbano essere inviate al Dirigente della direzione servizi alla persona in formato elettronico alla casella di posta elettronica: dina.bugiantelli@comune.spoleto.pg.it entro le ore 24 di giovedì 2 aprile 2020.

“ Abbiamo iniziato subito a lavorare per riuscire a rendere operativa questa misura in tempi molto stretti – ha dichiarato il Sindaco Umberto de Augustinis – Oggi abbiamo pubblicato l’avviso per le attività commerciali e domani incontrerò tutti gli assessori per definire importi e criteri di assegnazione dei buoni spesa”.

