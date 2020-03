Coronavirus, le associazioni ‘Insieme per l’ospedale di Spoleto’

Avviata la raccolta fondi – ecco come partecipare

In questo momento di emergenza è importante essere uniti, così l’ Ass. Il Sorriso di Teo, Social Sport Spoleto, Moviamoci con gusto, l’ Asd Mtb Spoleto, Asd La Spoleto-Norcia in MTB, Unique sport & salute e PerFormat Umbria decidono di unire le forze per aiutare il presidio ospedaliero San Matteo degli infermi di Spoleto e tutti i suoi operatori impegnati in questa difficile lotta.

Sostenendo la causa, con una piccola donazione, verrà fatto si, che medici e personale del nostro Ospedale abbiano strumenti necessari a combattere questa pandemia.

Per chi volesse partecipare alla raccolta in modo diretto può effettuate un bonifico bancario sul conto intestato a:

Ass. Il Sorriso di Teo

Iban IT23V0344021800000000151900

specificando nella causale: Insieme per l’Ospedale di Spoleto insieme al proprio nome. In alternativa c’è la possibilità di fare offerte, anche in maniera anonima, tramite Gofundme cliccando QUI .