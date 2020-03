Coronavirus, la situazione a Campello sul Clitunno

L’Amministrazione comunale: 《Nessun contagio ma manteniamo la guardia alta》 – il bel gesto di una cittadina

(DMN) Campello sul Clitunno – Nessun contagio da Coronavirus sul territorio comunale campellino. É quanto comunicato nel pomeriggio dall’Amministrazione comunale tramite la pagina Facebook ufficiale dell’Ente. La situazione relativa all’emergenza Covid-19 viene definita stabile.

Ad oggi, a Campello sul Clitunno, 8 persone sono in isolamento per essere rientrate da una zona rossa al proprio domicilio o residenza.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maurizio Calisti invita i campellini a “mantenere la guardia alta e essere rigorosi nelle norme fino ad ora seguite limitando al massimo gli spostamenti perché il virus non conosce confini e non esistono isole felici” e allo stesso tempo ricorda alla cittadinanza che è attivo il servizio di spesa e farmaci a domicilio per categorie vulnerabili.