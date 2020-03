Coronavirus, la bella iniziativa di una lavanderia di Spoleto: “Sanifichiamo gratuitamente le vostre mascherine”

Il titolare della lavanderia Waterland di viale Trento e Trieste: 《anche noi, nel nostro piccolo, ci mettiamo a disposizione gratuitamente》

(DMN) Spoleto – É innegabile che stiamo attraversando un periodo molto particolare. C’è bisogno del contributo di tutti per uscirne fuori e per superare le difficoltà di questi giorni al meglio. Come noto, la mascherina di protezione é diventata un dispositivo molto importante per affrontare queste giornate in sicurezza. La ‘durata’ o la sanificazione delle mascherine rappresentano un aspetto da non sottovalutare.

C’è chi si attrezza, in casa, come può e chi mette a disposizione della collettività la propria professionalità. É il caso della lavanderia Waterland in viale Trento e Trieste 169 a Spoleto che ha messo a disposizione di tutti, gratuitamente, la possibilità di santificare tramite un macchinario, l’Hygene Box Celan, le mascherine di protezione.

“Crediamo che in questo momento così particolare – ha detto il titolare Paolo Merli a DMN – ognuno, secondo le proprie possibilità, debba fare la propria parte. Noi, nel nostro piccolo, ci mettiamo a disposizione gratuitamente offrendo a tutti la possibilità di sanificare le mascherine in una macchina che grazie all’azione dell’ ozono garantisce l’eliminazione di virus e batteri. Con la stessa tecnologia ma con un altro macchinario a nostra disposizione possiamo anche eseguire la sanificazione di ambienti di lavoro o domestici. Proprio nei giorni scorsi – conclude Merli – in Cina é stato proposta l’utilizzazione della sanificazione ad ozono per sconfiggere il Coronavirus. Noi della lavanderia Waterland abbiamo la fortuna di avere questi macchinari e saremmo felici di poterli mettere a disposizione”.

Perché è così efficace la disinfezione all’ozono rispetto alle normale tecniche di pulizia? – L’ozono essendo un gas naturale possiede un forte potere disinfettante in grado di eliminare su moltissimi tipi di materiale o elemento d’arredo virus, acari, insetti, spore, muffe, sostanze chimiche dannose e persino fumo e odori.

Questo succede perché, nel momento in cui l’ozono entra in contatto con della materia organica, si innesca una reazione di ossidazione; I microrganismi “viventi” vengono uccisi mentre le molecole degli odori sono trasformate in altre molecole innocue e prive di odore.

Per tutte le informazioni o per prenotare la sanificazione della propria mascherina contattare il numero 3208609457