Coronavirus in Italia, 3815 nuovi contagi

I dati diffusi nel bollettino giornaliero della Protezione Civile del 29 Marzo

(DMN) – é appena stato diffuso, da parte della Protezione Civile, il bollettino giornaliero sulla situazione relativa all’emergenza Coronavirus in Italia.

Rispetto a ieri sono stati accertati 646 pazienti guariti (ieri 1434) , 3815 nuovi positivi (ieri 3651) e 756 deceduti (ieri 889).

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, – si legge nel bollettino – al momento 73.880 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 97.689 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.392 in Lombardia, 10.535 in Emilia-Romagna, 7.251 in Veneto, 7.268 in Piemonte, 3.160 nelle Marche, 3.786 in Toscana, 2.279 in Liguria, 2.362 nel Lazio, 1.556 in Campania, 1.293 nella Provincia autonoma di Trento, 1.432 in Puglia, 1.141 in Friuli Venezia Giulia, 1.034 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.330 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 897 in Umbria, 539 in Valle d’Aosta, 582 in Sardegna, 577 in Calabria, 197 in Basilicata e 100 in Molise.

Sono 13.030 le persone guarite. I deceduti sono 10.779, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Nella foto in evidenza, la conferenza stampa odierna del capo Dipartimento della Protezione Civile, dott. Angelo Borrelli.