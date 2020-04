Coronavirus, il Teatro Lirico Sperimentale non si ferma

Inaugurato il 74° corso di avviamento al debutto

Si è svolta oggi, giovedì 23 aprile 2020, l’inaugurazione del 74mo Corso di Avviamento al Debutto del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto in modalità on-line su piattaforma zoom. Docenti principali saranno per l’interpretazione vocale il mezzosoprano Marina Comparato e il baritono Roberto De Candia, entrambi ex vincitori del Concorso dello Sperimentale e attualmente cantanti in carriera. Per la preparazione dello spartito saranno presenti Mariachiara Grilli, Davide Finotti e Luca Spinosa; per lo studio delle opere e preparazione del repertorio Marco Boemi, Enza Ferrari, Raffaele Cortesi, Carlo Palleschi; per elementi di scenografia e scenotecnica Andrea Stanisci; per elementi di trucco e parrucco Clelia De Angelis, per elementi di illuminotecnica teatrale Eva Bruno, per la logistica del palcoscenico Irene Lepore. Si terranno inoltre lezioni di storia dell’opera lirica con particolare riferimento all’opera di Giuseppe Verdi Rigoletto con il Prof. Enrico Girardi, e lezioni di dizione con Maria Rosaria Omaggio.

Come lo scorso anno si terranno lezioni relative ai diritti degli interpreti e degli esecutori con l’Avv. Roberto Calai e lezioni di auto organizzazione amministrativa con il Dott. Renzo Rossi.

Sono stati inoltre trasmessi gli interventi con i messaggi di saluto del Sindaco del Comune di Spoleto Umberto De Augustinis, della Presidente del Teatro Lirico Sperimentale Battistina Vargiu, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Spoleto Ada Urbani e di Michelangelo Zurletti Direttore Artistico del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.





Partecipanti al Corso saranno i cantanti vincitori dei Concorsi 2019 e 2020 oltre ai cantanti ritenuti idonei alle libere audizioni e coloro richiamati dalla Direzione Artistica. 16 i cantanti partecipanti al Corso: SIMONETTI Luca, baritono; MERKUDINOVA Yulia, soprano; MAGNARELLO Vittoria, soprano; GIANOLLA Silvia Alice, mezzosoprano; ROUSSEAU Tosca, soprano; JERABKOVA Zuzana, soprano; CIAVARRELLA Alfred, baritono (Vincitori del Concorso 2019); TEODORO Giorgia, soprano; VINCENTI Andrea, tenore; DI FILIPPO Nicola, tenore; BOVOLO Dyana, mezzosoprano; URBANOWICZ Magdalena, mezzosoprano; BOCCABELLA Chiara, soprano (Vincitori Concorso 2020); FARINA Giordano, basso; FINETTI Ferruccio, basso; STAROVOITOV Alan, baritono (Richiamati e idonei).

Le lezioni si svolgeranno quotidianamente alternando le diverse lezioni teoriche alle lezioni di canto.

Il Teatro Lirico Sperimentale non si ferma.

Il Concorso “Comunità Europea” e il Corso di Avviamento al Debutto sono realizzati grazie al contributo del Ministero per le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo, dalle Regione Umbria, del Comune di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e della Fondazione Francesca Valentina e Luigi Antonini.