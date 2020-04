Coronavirus, il flash mob al San Matteo degli Infermi

Inno di Mameli, applausi e lampeggianti accesi per ringraziare i cittadini e le Forze dell’Ordine – video

(DMN) Spoleto – si é tenuto questo pomeriggio, alle 14, il flash mob organizzato nell’area adiacente al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Matteo degli Infermi” di Spoleto per ringraziare i cittadini e le forze dell’ordine che, a vario titolo, hanno contribuito ad affrontare l’emergenza Covid-19, sia attraverso l’attività istituzionale e l’osservanza delle indicazioni ministeriali relative agli accessi in Pronto Soccorso sia attraverso le donazioni o le tante testimonianze di gratitudine, solidarietà e vicinanza della popolazione agli operatori sanitari impegnati in questo difficile momento.

Inno di Mameli, applausi e lampeggianti accesi per un emozionante ringraziamento.