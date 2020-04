Coronavirus, é guarito l’unico contagiato a Campello sul Clitunno

A darne l’annuncio é stato il sindaco Maurizio Calisti – la situazione aggiornata a Spoleto e Castel Ritaldi

(DMN) – a Campello sul Clitunno non ci sono più casi attivi di positività al Coronavirus Covid-19. A dare l’annuncio é stato, nel primo pomeriggio di oggi, il sindaco Mauruzio Calisti che nel suo profilo social ha scritto “non abbiamo più nessun caso nel nostro comune, il paziente è ufficialmente guarito (nelle prossime ore verrà ufficializzato anche dalla Regione Umbria ndr) e perciò fuori dalla quarantena. Rimangono solo 3 casi di persone in isolamento perché provenienti da altre zone.” L’unico caso di positività al Coronavirus a Campello sul Clitunno era stato accertato il 31 marzo.

Questi i dati ufficiali, forniti dalla Regione Umbria, aggiornati alle 9.48 del 22 aprile 2020:

Spoleto – i pazienti attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale sono 16 (27 casi in totale, nessun incremento dal 3 aprile) , due di questi si trovano ricoverati in ospedale (nessuno spoletino positivo al Coronavirus é stato ricoverato, anche nei giorni precedenti, al San Matteo degli Infermi) mentre 14 pazienti sono in isolamento domiciliare. Con i pazienti dichiarati guariti nelle ultime ore, é salito a 11 il numero totale delle guarigioni a Spoleto.

Castel Ritaldi – i pazienti positivi al Covid-19 sono 5 (nessun incremento dall’8 aprile), tutti isolamento domiciliare. Quattro dei cinque pazienti positivi fanno parte dello stesso nucleo familiare.