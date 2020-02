Coronavirus, De Augustinis: 《A Spoleto situazione sanitaria ben monitorata e non presenta criticità》

Domani mattina il sindaco incontrerà la responsabile del Distretto Sanitario di Spoleto, la dott.ssa Simonetta Antinarelli

Il Sindaco Umberto de Augustinis informa che domani mattina, mercoledì 26 febbraio, si svolgerà un incontro con la responsabile del Distretto Sanitario di Spoleto dott.ssa Simonetta Antinarelli.

“Al momento – specifica il Sindaco de Augustinis – la situazione sanitaria é ben monitorata e non presenta criticità. Una struttura di sostegno per eventuali problemi sarà presto resa disponibile presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Matteo degli Infermi.

In ogni caso si ricorda di tenere alta l’attenzione sulle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute e pubblicate anche nel sito istituzionale del Comune. Allo stesso modo, così come comunicato in più occasione nelle ultime ore, si raccomanda di verificare sempre le fonti delle notizie relative al Coronavirus, evitando di dar credito alla diffusione di notizie irresponsabili, rispetto alle le quali, comunque, le autorità di pubblica sicurezza sono già attivate.

Si ricorda inoltre che nessun provvedimento di chiusura di esercizi commerciali, produttivi, pubblici uffici o istituti scolastici per zone non incluse nel decreto legge emanato, è stato adottato ed il Presidente del Consiglio dei Ministri ne ha escluso, ad oggi, l’emanazione”.