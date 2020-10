Coronavirus a Spoleto, l’andamento settimanale dal 28 settembre al 4 ottobre

I casi attivi di Covid-19 in città in questo momento sono 27

(DMN) – Da questa domenica forniremo ai nostri lettori i numeri riguardo l’andamento settimanale della situazione Coronavirus nel comune di Spoleto, secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Umbria, tramite la dashboard Generale, aggiornata alle 10.38 del 4 ottobre 2020.

I numeri che vi proponiamo si riferiscono dunque al periodo compreso tra lunedì 28 settembre e domenica 4 ottobre 2020.

Rispetto al nostro ultimo aggiornamento di domenica 27 settembre , i nuovi casi riscontrati a Spoleto sono 6.

I casi attivi tra i residenti a Spoleto in questo momento sono 27 .

Al momento 26 persone si trovano in isolamento contumaciale mentre una persona é ricoverata in ospedale. In questa settimana inoltre è stata dichiarata guarita una persona.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nella città del Festival, i casi di Coronavirus sono stati in totale 63, 36 dei quali già dichiarati guariti.