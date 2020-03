Coronavirus, a Spoleto la Messa é in diretta streaming

L’Arcivescovo Boccardo la celebrerà ogni pomeriggio alle 18 nella Cappella della Santissima Icone

(DMN) Spoleto – come noto, a seguito del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’emergenza Coronavirus, non é possibile, in tutta Italia, celebrare la Santa Messa alla presenza dei fedeli.

Per questo, l’Arcivescovo di Spoleto-Norcia e Presidente della Conferenza Episcopale Umbra, mons. Renato Boccardo la celebrerà, ogni pomeriggio feriale fino al 3 aprile, nella Cappella della Santissima Icone nel Duomo di Spoleto e verrà trasmessa in diretta streaming nella pagina Facebook ufficiale della Diocesi (SpoletoNorcia). Gli orari dei giorni festivi verranno comunicati di volta in volta.