Coronavirus, 4 nuovi casi a Spoleto e 1 a Castel Ritaldi

I nuovi soggetti positivi si trovano in isolamento contumaciale

(DMN) – la Regione Umbria, tramite la dashboard Generale, aggiornata alle 13.15 del 4 settembre, ha ufficializzato dei nuovi casi di positività al Covid-19 nei comuni di Spoleto e Castel Ritaldi.

Per quanto riguarda Spoleto i nuovi casi sono 4. Tutti i nuovi pazienti positivi al Covid-19 si trovano in isolamento contumaciale. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nella città del Festival, i casi di Coronavirus sono stati in totale 37, 33 dei quali già dichiarati guariti.

A Castel Ritaldi c’è un nuovo caso di positività ed il paziente di trova in isolamento contumaciale. I casi totali di Coronavirus, nel comune, sono stati in totale 8, 7 dei quali già guariti.