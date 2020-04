Coronavirus, 2 guariti in totale a Spoleto, nuovo caso di positività a Castel Ritaldi

Invariata la situazione a Campello sul Clitunno

(DMN) – Sono stati diffusi nel pomeriggio, dalla Regione Umbria, i dati, aggiornati alle ore 11.44 dell’8 aprile, sulla situazione relativa all’emergenza Coronavirus nella regione. Attualmente i soggetti positivi sono 1119 con un incremento, di nuovi contagi di 26 unità.

Spoleto – i pazienti attualmente positivi al Covid-19 sul territorio comunale sono 25 (27 casi in totale, nessun incremento rispetto a ieri) , cinque di questi si trovano ricoverati in ospedale (nessuno al San Matteo degli Infermi) mentre 20 sono in isolamento domiciliare. Oggi un nuovo paziente é stato dichiarato guarito portando a 2 il numero totale delle guarigioni.

Castel Ritaldi – i pazienti positivi al Covid-19 sono 5 (+1 rispetto a ieri), sono tutti isolamento domiciliare. Quattro dei cinque pazienti positivi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Campello sul Clitunno – la situazione resta invariata rispetto alle 24 ore precedenti con 1 solo caso di positività al Covid-19 già in isolamento domiciliare.