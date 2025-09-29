Cordoglio per la tragica morte di Obi, Il 2 ottobre iniziativa in piazza Fontana

“La tragica morte di Bala Sagor, ragazzo di appena 21 anni, ha scosso l’intera comunità spoletina, generando profondo dolore e sconcerto.

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Spoleto, esprimo vicinanza e partecipazione al dolore della sua famiglia, dei suoi amici e di quanti lo conoscevano. Non ci sono ovviamente parole che possano lenire la sofferenza per una vita spezzata con così tanta brutalità.

Questo orrendo episodio richiama però tutti noi a riflettere sul valore della vita, della dignità e del rispetto reciproco. È un momento che impone solidarietà, coesione e impegno comune affinché gesti così efferati non si ripetano più.

Voglio ringraziare le forze dell’ordine, la Procura e tutte le autorità per il rigore e la dedizione con cui hanno condotto le indagini, al fine di assicurare immediatamente alla giustizia chi ha commesso questo delitto. Il vostro impegno è fondamentale per restituire verità e dignità alla vittima e alla comunità.

La città di Spoleto sarà vigile: non resteremo indifferenti di fronte al dolore e alla violenza. Continueremo a promuovere un tessuto sociale attento, capace di inclusione, prevenzione e solidarietà, in sintonia con chi lavora ogni giorno per la sicurezza e il bene collettivo.

Come amministrazione comunale abbiamo deciso, e su questo sta lavorando direttamente l’assessora Luigina Renzi, di organizzare un’iniziativa pubblica in memoria di Bala Sagor, affinché il suo sacrificio non venga dimenticato”.

Giovedì 2 ottobre alle ore 18.30 in piazza Pietro Fontana, vicino al Ristorante Il Tempio del Gusto dove lavorava, si terrà un momento di raccoglimento in ricordo di Bala Sagor, durante il quale verrà effettuata una raccolta fondi a favore della famiglia.