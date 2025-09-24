Cordoglio per la scomparsa di Vanna Arzuffi

  • Redazione
  • Settembre 24, 2025
  • CRONACA
  • Letto 83

    • Il sindaco Andrea Sisti esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Vanna Arzuffi, deceduta lunedì 22 settembre.

     

    Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Vanna Arzuffi, presidente dell’associazione ‘Il Cigno’.

     

    La sua dedizione e il suo impegno, il suo spirito instancabile e la sua umanità, dimostrata negli anni nel portare avanti le attività di volontariato, resteranno tra i ricordi più cari e carichi di significato.

     

     

    Ci stringiamo con affetto alla famiglia, alle figlie Viviana e Barbara e a tutti i soci dell’associazione in questo momento di grande tristezza“.

    Share

    Articolo precedente

    Sabato 11 ottobre una nuova manifestazione per la riattivazione di tutti i reparti dell’Ospedale

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....