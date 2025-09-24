Cordoglio per la scomparsa di Vanna Arzuffi

Il sindaco Andrea Sisti esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa di Vanna Arzuffi, deceduta lunedì 22 settembre.

“Apprendiamo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Vanna Arzuffi, presidente dell’associazione ‘Il Cigno’.

La sua dedizione e il suo impegno, il suo spirito instancabile e la sua umanità, dimostrata negli anni nel portare avanti le attività di volontariato, resteranno tra i ricordi più cari e carichi di significato.

Ci stringiamo con affetto alla famiglia, alle figlie Viviana e Barbara e a tutti i soci dell’associazione in questo momento di grande tristezza“.