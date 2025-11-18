“ Abbiamo accolto con profondo dispiacere la no tizia dell’improvvisa scomparsa di Michael G. Jacob. Con lui la città perde una persona colta, appassionata e capace. In questo momento di profondo dolore, rivolgo alla moglie Daniela, alla famiglia e agli amici un pensiero di affetto e vicinanza. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Spoleto porgo le più sentite condoglianze”.

Con queste parole il vicesindaco Danilo Chiodetti ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale.

Nato a Liverpool nel 1948 ​ma residente a Spoleto da moltissimi anni, Michael G. Jacob è stato uno stimato insegnante di inglese e, insieme alla moglie, la professoressa Daniela De Gregorio, scrittore di successo in Italia e all’estero sotto lo pseudonimo Michael Gregorio. Le loro opere, pubblicate inizialmente da Faber & Faber nel Regno Unito e successivamente nella collana Stile Libero di Einaudi, sono state tradotte in numerose lingue e pubblicate negli Stati Uniti, in Australia, Brasile, Cina, Francia, Germania, Giappone, Polonia, Spagna e Olanda.

Nel 2011 ha ricevuto, insieme alla moglie, la Lex Spoletina, riconoscimento attribuito a coloro che contribuiscono in modo concreto alla difesa e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale della città, nonché alla sua conoscenza e al suo sviluppo.