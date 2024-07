Cordoglio per la scomparsa di Ladislao Cerasini

Il Pd di Spoleto è vicino alla famiglia Cerasini per la scomparsa di Ladislao, colonna della Cgil per lunghi anni, persona dalla cristallina appartenenza alla sinistra della nostra città e dell’Umbria. Un pensiero va in particolare al figlio Juri, già segretario del Pd di Spoleto, membro della segreteria regionale, consigliere comunale e assessore.