Cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Tulipani

Morto ieri sera all’età di 81 anni, è stato s indaco della città di Spoleto dal 1990 al 1995

E letto per la prima volta in Consiglio comunale nel 1970, è stato assessore e vicesindaco tra il 1975 e il 1985 nelle giunte Laureti, Conti, Roscini e Corinti e Presidente della Comunità Montana dal 1985 al 1990

è scomparso ieri sera, all’età di 81 anni, l’ex sindaco di Spoleto Giancarlo Tulipani. In segno di rispetto e per omaggiarne il ricordo la seduta del Consiglio comunale di questa mattina è stata interrotta.

“è una notizia molto triste che ci addolora enormemente – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Giancarlo Tulipani ha attraversato la storia politica e amministrativa di Spoleto dagli anni Settanta in poi, vivendo, nel suo ruolo prima di consigliere comunale e poi di assessore e sindaco, stagioni importanti del percorso di sviluppo e trasformazione di questa città. Alla famiglia giungano le condoglianze dell’intera amministrazione comunale”.

“La storia politica di Giancarlo Tulipani è stata caratterizzata da un attivismo e una dinamicità che oggi viene quasi naturale considerarli tratti distintivi della sua azione istituzionale – ha aggiunto il Presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti – Oggi, insieme al sindaco e ai capigruppo, abbiamo ritenuto doveroso omaggiarne il ricordo fermando i lavori del massimo consesso, un gesto che ha trovato l’unanime consenso di tutte le parti politiche, segno di un rispetto che supera le diversità e che non può mai venire meno”.

Giancarlo Tulipani è stato eletto per la prima volta in Consiglio comunale in occasione delle elezioni amministrative del 7 giugno 1970. Eletto nuovamente nel 1975 e nel 1980 entra a far parte, prima, della giunta del sindaco Mario Laureti e, dopo le elezioni dell’8 giugno 1980, in quella guidata da Pietro Conti. Vicesindaco durante le sindacature di Enrico Roscini (1981-1982) e di Leopoldo Corinti (1982-1985), viene nuovamente eletto in consiglio comunale nel 1985. Dal 1985 al 1990 ricopre l’incarico di Presidente della Comunità Montana dei Monti Martani e del Serano. Fino al 2010 è stato Presidente della Spoletina Trasporti.

Sindaco della città di Spoleto dal 1990 al 1995, Giancarlo Tulipani è stato l’ultimo primo cittadino eletto dal Consiglio comunale prima della Legge n. 81 del 25 marzo 1993 che ha introdotto l’elezione diretta del sindaco.

La camera ardente sarà aperta a Palazzo comunale dalle ore 16 alle 20 e, martedì 30 maggio, dalle ore 9.00 alle 15.30.

I funerali si svolgeranno martedì 30 maggio alle ore 16 nella Chiesa di San Gregorio Maggiore