Il Partito Democratico di Spoleto esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Claudio Paolangeli dopo una lunga malattia. Il segretario Stefano Lisci ricorda la sua figura: “Siamo vicini alla famiglia, in particolare alla figlia Marina che nel raccogliere il testimone del padre alla guida della SICAF dimostra grandi capacità e doti umane. La città piange un imprenditore lungimirante, che ha saputo lasciare un segno importante per l’intera comunità”.