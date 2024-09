Cordoglio per la scomparsa di Carlo Manto

Carlo Manto è stato un punto di riferimento non solo per la sua società, ma per l’intero movimento sportivo della nostra città. La sua passione, la sua dedizione e il suo impegno hanno contribuito a far crescere e consolidare i valori dello sport che tutti condividiamo.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nel mondo della pallavolo e nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato. A nome di tutta la società, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla figlia Maria Chiara Manto e a tutta la sua famiglia, a cui inviamo un abbraccio affettuoso in questo momento di profondo dolore.