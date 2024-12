Il Partito Democratico di Spoleto si unisce all’unanime cordoglio per la scomparsa di Bruno Nemmi, persona amata e stimata nella nostra comunità per doti umane e l’instancabile impegno nell’ambito sociale e sportivo. In particolare per il ruolo di Presidente della Bocciofila Città di Spoleto ha tracciato un solco indelebile.

Il Pd fa proprie le parole che la società sportiva gli ha tributato: “…un uomo buono, un amico affettuoso, un dirigente sportivo con una grande visione e soprattutto con una passione immensa ed incondizionata per il nostro sport”.

Alla moglie Patrizia, ai figli Alessandra ed Edoardo, agli amati nipoti e a tutti i suoi familiari ed amici giungano i nostri più sinceri sentimenti di vicinanza.