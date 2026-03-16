Cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Bernardino Trinoli

  • Redazione
  • Marzo 16, 2026
  • CRONACA
  • Letto 113

    • Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Bernardino Trinoli, storico imprenditore spoletino e fondatore, insieme a Carlo Liberti, dell’azienda Inox Spoleto.

     

    Con la sua visione imprenditoriale, la passione per il lavoro e il forte legame con il territorio, Bernardino Trinoli ha contribuito in modo significativo alla crescita del tessuto produttivo della città, rappresentando per decenni un esempio di impegno, capacità e dedizione e consolidando una realtà industriale che ancora oggi è punto di riferimento nel settore.

     

     

    A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità spoletina, il sindaco Andrea Sisti esprime le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia, ai collaboratori e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....