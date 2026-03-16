Cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore Bernardino Trinoli

Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Bernardino Trinoli, storico imprenditore spoletino e fondatore, insieme a Carlo Liberti, dell’azienda Inox Spoleto.

Con la sua visione imprenditoriale, la passione per il lavoro e il forte legame con il territorio, Bernardino Trinoli ha contribuito in modo significativo alla crescita del tessuto produttivo della città, rappresentando per decenni un esempio di impegno, capacità e dedizione e consolidando una realtà industriale che ancora oggi è punto di riferimento nel settore.

A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità spoletina, il sindaco Andrea Sisti esprime le più sentite condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia, ai collaboratori e a quanti hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale.