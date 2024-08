Cordoglio per la scomparsa dell’ex senatore Nicolò Lipari

La Giunta ed il Consiglio comunale esprimono il cordoglio della città di Spoleto per la scomparsa del giurista ed ex senatore, Nicolò Lipari, avvenuta ieri all’età di 90 anni.

Avvocato e professore presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza”, nel maggio scorso aveva preso parte alla cerimonia, organizzata dal Comune di Spoleto a 25 anni dalla scomparsa, in ricordo del senatore e avvocato Giancarlo De Carolis, a cui lo legava un rapporto di profonda e sincera amicizia, prima che professionale.

“Se si vuole degnamente celebrare un uomo delle istituzioni, come sicuramente è stato Giancarlo De Carolis, non è sufficiente ricordarlo secondo il registro del rimpianto e della memoria, ma è necessario tentare di mettere a raffronto la sua esperienza politica e professionale con i modelli culturali oggi prevalenti”. Queste le parole con cui aprì il suo intervento nella Sala Spoletium del Palazzo comunale per ricordarne il valore, l’esperienza umana, politica e professionale.

Il sindaco Andrea Sisti e il presidente del Consiglio comunale Marco Trippetti, a nome della città di Spoleto, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia.