Cordoglio per la scomparsa dell’attrice e doppiatrice Rita Di Lernia, moglie di Pietro Biondi

È scomparsa all’età di 82 anni l’attrice e doppiatrice Rita Di Lernia. Sposata con l’attore e doppiatore spoletino Pietro Biondi, si era diplomata all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma nel 1962, intraprendendo la carriera di attrice cinematografica nel 1966.

Nel corso degli anni, oltre a lavorare con i teatri Stabili di Genova, Torino e Milano, ha recitato, tra gli altri, nel film Il mostro, con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. È stata direttrice della Scuola Teatro 23, dove ha insegnato educazione vocale e della parola, avendo tra i suoi allievi Monica Bellucci, Claudia Koll e Neri Marcorè.

Il vicesindaco e assessore alla valorizzazione delle culture, Danilo Chiodetti ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale.

“ Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Rita Di Lernia, attrice e doppiatrice di grande talento, la cui voce e sensibilità artistica hanno accompagnato e arricchito il mondo dello spettacolo italiano.

Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, le più sentite condoglianze al marito Pietro Biondi, artista spoletino di lunga e riconosciuta carriera, e a tutti i familiari.

La città di Spoleto si unisce nel ricordo di una professionista che ha saputo coniugare passione, eleganza e dedizione, lasciando un segno profondo nel panorama culturale e umano di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare con lei”.