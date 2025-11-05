Cordoglio per la scomparsa dell’attrice e doppiatrice Rita Di Lernia, moglie di Pietro Biondi

  • Redazione
  • Novembre 5, 2025
  • CRONACA
  • Letto 106

    • È scomparsa all’età di 82 anni l’attrice e doppiatrice Rita Di Lernia. Sposata con l’attore e doppiatore spoletino Pietro Biondi, si era diplomata all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma nel 1962, intraprendendo la carriera di attrice cinematografica nel 1966.

    Nel corso degli anni, oltre a lavorare con i teatri Stabili di Genova, Torino e Milano, ha recitato, tra gli altri, nel film Il mostro, con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. È stata direttrice della Scuola Teatro 23, dove ha insegnato educazione vocale e della parola, avendo tra i suoi allievi Monica Bellucci, Claudia Koll e Neri Marcorè.

    Il vicesindaco e assessore alla valorizzazione delle culture, Danilo Chiodetti ha voluto esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale.

    Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Rita Di Lernia, attrice e doppiatrice di grande talento, la cui voce e sensibilità artistica hanno accompagnato e arricchito il mondo dello spettacolo italiano.

    Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’amministrazione comunale, le più sentite condoglianze al marito Pietro Biondi, artista spoletino di lunga e riconosciuta carriera, e a tutti i familiari.

     

    La città di Spoleto si unisce nel ricordo di una professionista che ha saputo coniugare passione, eleganza e dedizione, lasciando un segno profondo nel panorama culturale e umano di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare con lei”.

    Share

    Articolo precedente

    Spoleto solidale con la lotta di liberazione del popolo palestinese

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!