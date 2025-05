L’Associazione Amici di Spoleto ETS si unisce al cordoglio per la scomparsa del giornalista Riccardo Regi, professionista di grande levatura, persona di non comune sensibilità, la cui generosa disponibilità abbiamo avuto l’onore di conoscere per molti anni anche come docente nell’ambito del Corso propedeutico di giornalismo Walter Tobagi.

Candia Marcucci, presidente Associazione Amici di Spoleto ETS

Antonella Manni, coordinatrice del Corso propedeutico di giornalismo “Walter Tobagi”