Cordoglio per la morte dell’ex sottosegretario e garante dell’Antitrust Antonio Catricalà

Le parole del Sindaco de Augustinis

“Un grande servitore dello Stato, intelligente, acuto, preparatissimo a cui mi legava un rapporto di amicizia sincero e profondo maturato negli anni vissuti insieme in magistratura e, successivamente, a Palazzo Chigi”.

Il Sindaco Umberto de Augustinis, appresa la notizia della morte dell’ex sottosegretario e garante dell’Antitrust Antonio Catricalà, ha voluto esprimere il proprio cordoglio.

“È un fatto terribile, inaspettato e drammatico​. Antonio Catricalà amava Spoleto, gli piaceva, di tanto in tanto, venirla a visitare in privato. La sua morte rappresentata una perdita importante per il nostro Paese, perché con lui se ne va un uomo di grande valore.

A nome dell’amministrazione comunale e della città di Spoleto esprimo alla famiglia le più sentire e sincere condoglianze”.