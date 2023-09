Cordoglio per la morte dell’ex sindaco di Norcia, Giampietro Angelini

“Ha saputo lasciare un segno importante sia nel percorso politico e istituzionale svolto per molti anni alla guida della città di Norcia, sia sotto l’aspetto professionale”

Il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha voluto esprimere la vicinanza sua personale e dell’amministrazione comunale per la scomparsa “di un uomo che ha saputo lasciare un segno importante sia nel percorso politico e istituzionale svolto per molti anni alla guida della città di Norcia, sia sotto l’aspetto professionale e lavorativo come stimato giornalista della Regione Umbria.





La passione politica, componente essenziale della sua vita e del suo essere dentro le questioni della comunità, lo aveva portato nuovamente ad impegnarsi, questa volta dai banchi dell’opposizione. Con lui perdiamo tutti una persona disponibile, intelligente, appassionata, acuta. Ci uniamo al dolore della famiglia, della moglie e della figlia esprimendo a loro le nostre più sentite condoglianze”.