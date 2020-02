Cordoglio del Sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis per la scomparsa di Beverly Pepper

Nel 1962 fu tra gli indiscussi protagonisti della mostra “Sculture nella città” di Giovanni Carandente



Cordoglio ha espresso il sindaco Umberto de Augustinis per la scomparsa, avvenuta ieri a Todi, di Beverly Pepper “straordinaria figura d’artista di fama internazionale le cui opere sono conservate in importanti musei del mondo e che ebbe un rapporto speciale con la città di Spoleto. Nel 1962 fu tra gli indiscussi protagonisti della mostra “Sculture nella città” di Giovanni Carandente.

Splendida eredità di quell’irripetibile momento d’arte è la scultura “il Dono di Icaro”, collocata ancora oggi nel luogo per il quale è stata creata, nei pressi dell’ingresso Sud di Spoleto. Altre opere scultoree, di recente donate dell’artista alla città, nobilitano oggi la collezione artistica di Palazzo Collicola. Beverly Pepper rimane preziosa testimonianza di come Spoleto sia elemento importante, quando non centrale, in talune vicende dell’arte mondiale”.