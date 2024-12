Corbezzoli spoletini, ecco il nuovo libro di Sergio Grifoni

Presentato nella sede dell’AVIS di Spoleto il nuovo libro di Sergio Grifoni, dall’accattivante titolo: CORBEZZOLI SPOLETINI.

Ad accogliere le tantissime persone presenti in sala, ci ha pensato il presidente dell’Associazione, Roberto Bastianelli, che ha portato anche i saluti ufficiali, spiegando di aver invitato Grifoni a presentare il suo libro nella sede avisina, anziché nella Biblioteca Comunale, com’era negli intenti istituzionali. Il perché di tale richiesta, risiede nel fatto che, una parte dei proventi derivanti dalla vendita dell’opera, sarà devoluta proprio all’AVIS. La parola è passata poi all’autore che ha sintetizzato le motivazioni, i contenuti, gli aneddoti contenuti nel libro. Un lavoro certosino durato quattro anni, di 420 pagine, 650 foto, 43 racconti e numerosi riferimenti storici e di costume, riguardanti la nostra città e il territorio circostante.

Episodi coinvolgenti, che riportano avvenimenti e personaggi della Spoleto che fu, gran parte dei quali sconosciuti alla maggior parte delle persone, anche se l’autore, in questi anni, ha sempre pubblicato, via social, numerosi episodi di vita cittadina. Per chi ha

ormai i capelli grigi, sarà un modo per ritornare indietro con la memoria e rivivere attimi della propria gioventù, riprovare magari emozioni ormai sopite, risvegliare sensazioni accantonate dalla inesorabilità della vita. Per i giovani sarà invece un valido motivo per scoprire una parte delle proprie radici. Tanti personaggi caratteristici saranno i protagonisti di queste pagine scritte più con il cuore che con la mente. Da Nardone a Pacchiarotto, da Flautino a Chiucchiuperelle, da Beagna a Serpullittu, da Barbarossa a Petrino, da Fiordispina Lauri a Leopardi, e così via, con realtà locali che hanno caratterizzato, e a volte stravolto, la paciosa quotidianità di questo territorio. Passerete fra le narrazioni delle nostre folcloristiche fiere, a quelle legate di più alle tradizioni di quartiere e contadine, dalle tradizionali scampagnate fuori porta, ai costumi e alle abitudini dei quartieri borgatari cittadini. Avrete modo di conoscere a fondo le origini di alcune imprese locali che hanno tanto contribuito allo sviluppo socio economico di Spoleto e della sua vallata. Vi addentrerete nei meandri spirituali illuminati dalla umile vita dei nostri frati e dei nostri Santi, dai Cappuccini agli Agostiniani, da Santa Rita al Beato Leopoldo. Vi perderete fra i rivoli scherzosi del maschere carnevalesche; ripercorrerete le gesta eroiche di tanti spoletini; scorrerete con la mente appuntamenti storici della città, dalle scintillanti discese dei Vaporetti, alle imbarazzanti parodie della Rivista studentesca;

scoprirete le evoluzioni sociali di tanti organismi legati al mondo dello sport; vi allieterete nel conoscere tante usanze e costumi spoletini. Una macedonia di avvenimenti e

vita vissuta , carica di piacevolezza e di appagamento interiore. Possedere pertanto questo libro, come ha precisato il sindaco Andrea Sisti a chiusura dei lavori, significa mettere nel proprio scaffale una importante fetta della storia di Spoleto e della sua gente.

Tra i tanti intervenuti, anche i Consiglieri Comunali Alessandra Dottarelli, Paolo Piccioni, Enzo Alleori, nonché il presidente della Fondazione Carispo, Dario Pompili.

Corbezzoli Spoletini, oltre che nella sede Avis, potrà essere acquistato nelle librerie e nelle edicole della città.-