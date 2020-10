Coppa Primavera, Pontano-Pol.Pen.Spoleto 2-2

Pari firmato Montani e Behari

(DMN) Cerreto di Spoleto – inizia con un buon pari, sul campo della Pontano, l’avventura in Coppa Primavera di Seconda Categoria per la Pol.Pen.Spoleto di Fabrizio Santarelli.

La squadra di casa è passata in vantaggio al 7′ con una bella azione di Piersante Pontani finalizzata in rete da D’Angeli. La reazione della formazione della presidente Carmeli non si è fatta attendere ed al 15′ gli azzurri hanno sfiorato il pari con una rovesciata di Stefano Lezi. Al 43′ é Montani con un grande stacco di testa a ristabilire gli equilibri infilando la sfera sotto all’incrocio dei pali difesi da Bruni.

Ad inizio ripresa é la squadra di Santarelli a cercare con più insistenza il vantaggio ed al 27′ è premiata dalla rete del vantaggio firmata da Sokol Behari.

Tre minuti più tardi un rigore di D’Angeli ha sigillato il risultato sul 2-2. Nel finale la squadra di Santarelli ha sfiorato il vantaggio ma la gara si é conclusa in perfetta parità.

Pontano-Pol.Pen.Spoleto 2-2

Marcatori: 7′ D’Angeli, 43′ Montani, 27′ Behari, 30′ D’Angeli

NUOVA PONTANO: 1 Bruno, 2 Vono, 3 Eresia, 4 Laureti, 5 Benedetti, 6 Riccardo Lezi, 7 Iacarella, 8 Nicolini, 9 Pontani, 10 D’Angeli, 11 Trajanoski

A disposizione: 12 Piantamori, 13 Forti, 14 Piconi, 15 Di Barnaba, 16 Buzzi, 17 Loretucci

Allenatore: sig.

POL.PEN.SPOLETO: 1 Luparini, 2 Scocchetti, 3 Coccia (20’st 16 Ferracchiato), 4 Desideri, 5 Ceppi (1’st 14 Partenzi), 6 Montani, 7 Porcedda (1’st 13 Tromello De Dantis), 8 Sergio Rossi, 9 Behari, 10 Stefano Lezi, 11 Allegrini (30’st 18 Meniconi)

A disposizione: 12 Maurizio Rossi, 15 Cozzari, 17 Santarelli

Allenatore: sig. Fabrizio Santarelli

Arbitro: Sig. Lorenzo Ministrini di Foligno