Coppa Primavera, Pol.Pen.Spoleto-Polisportiva Ternana 1-2

Goxhi non basta. La Polisportiva Ternana rimonta e vince

(DMN) Montefalco – inizia con una sconfitta l’avventura in Coppa Primavera di Seconda Categoria della Pol.Pen. Spoleto del presidente Nicola Borrelli. A Montefalco, contro la Polisportiva Ternana, la squadra di Fabrizio Santarelli è passata in vantaggio al 13′ con una rete di Goxhi perfettamente servito da Allegrini. Al 44′ gli ospiti hanno trovato il pari con un perfetto tiro da fuori area di Silvestri che non ha dato scampo a Luparini. Nella ripresa, al 18′, è arrivato il definitivo sorpasso della Polisportiva Ternana con Nardi che ha approfittato di una palla persa da Partenzi. A 3′ dal termine gli ospiti hanno fallito un calcio di rigore concesso per un fallo in area di Drammeh.

Pol.Pen.Spoleto-Polisportiva Ternana 1-2

Marcatori: 13′ Goxhi, 44′ Silvestri, 18’st Nardi

POL.PEN.SPOLETO: 1 Luparini, 2 Cozzari (39’st Drammeh), 3 Coccia (9’st 16 Tromello De Santis) , 4 Desideri, 5 Cretoni (39’st 14 Ura) , 6 Partenzi, 7 Silvestrini, 8 Allegrini, 9 Magnini (18′ 13 Ferracchiato) , 10 Goxhi (1’st 17 Lezi) , 11 Taschini

A disposizione: 12 Dolla, 18 Stella

Allenatore: Fabrizio Santarelli

POLISPORTIVA TERNANA: 1 Colonnelli, 2 Maceria, 3 Balani, 4 Silvestri, 5 Scimmi, 6 Marinelli, 7 Nardi, 8 Castello, 9 Sulla, 10 Maurini, 11 Magelli

A disposizione: 12 Piersanti, 13 Girasole, 14 Longari, 15 Dovales, 16 Rampiconi, 17 Di Mei, 18 Iovinella, 19 Giovacchini

Allenatore: Marco Pizzoferrato

Arbitro: Filippo Bocci di Foligno