Decide una punizione di Perni

Terza sconfitta consecutiva in Coppa Primavera per la Pol.Pen.Spoleto. La squadra guidata da Fabrizio Santarelli è stata battuta 1-0 dal GRS Terni Papigno grazie ad un calcio di punizione di Andrea Perni nel secondo tempo. Nonostante la sconfitta la squadra del presidente Nicola Borrelli (foto) può ritenersi soddisfatta per la prestazione messa in campo con tante occasioni da rete vanificate dalla difesa ternana.