Coppa Juniores, la Ducato Futsal è in finale!

  • Redazione
  • Dicembre 3, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 42

    • Grifoni: Indelicato, Bianchini, Catarinelli, Soare, Affaticato, Metushi, Bravi, Massini, Lucantoni, Biemmi, Bartolini. All. Carini
    Ducato Spoleto Futsal: Paolino, Castellani, Kryeziu, Paloni, Staffa, Tanabe, Prozi, De Moraes. All. De Moares
    Arbitro Ravanelli di Foligno
    Reti: p.t. (1-0) Catarinelli; s.t. (2-3) Staffa, Catarinelli, Tanabe, Porzi

     

    Ottime notizie per la Ducato Futsal da Spello. Nella semifinale della Coppa Juniores, i giovanotti seguiti da De Moraes e Botteghin, dopo avere vinto (2-1, reti di Tanabe e Paloni) la partita di andata al Calisto de La Bruna di Castel Ritaldi, prevalgono sui pari età dei Grifoni Spello (compagne che milita in serie A2) anche nel retour match e si qualificano per la finale. Autentici protagonisti del match i due portieri, Indelicato e Paolino che, oltre ad avere effettuato numerose parate, hanno anche neutralizzato un rigore ciascuno. Primo tempo avanti i Grifoni, agganciati ad inizio di ripresa da un tiro di Paloni, deviato da Staffa. Sull1-1 rigore parato da Paolino, ma i Grifoni passano ugualmente in vantaggio poco dopo. Ducato che si vede parare il rigore del 2-2, ma che riesce a ribaltare il match con reti di Tanabe e del giovanissimo Porzi (compirà 16 anni tra un mese). Ora gli spoletini aspettano l’avversaria della finale che uscirà dal confronto tra Ternana e Leonessa, con quest’ultimo favoritissimo per  una migliore differenza reti. 

