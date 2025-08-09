Coppa Italia, V.Entella-Ternana 4-0, fere fuori

(DMN) Chiavari – esordio amaro per la Ternana di Fabio Liverani. Nel turno preliminare di Coppa Italia, i rossoverdi, sono stati sconfitti 4-0 in casa della Virtus arntella ed hanno salutato la competizione.

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi (Cap.), Tiritiello, Marconi; Boccadamo (57′ Mezzoni), Benali (57′ Nichetti), Karic (72′ Dalla Vecchia), Di Mario; Franzoni, Guiu (79′ Castelli), Russo (57′ Fumagalli). A disp.: Gariti, Del Frate, Palomba, Casarotto, Matteazzi, Ndrecka, Ghio, Bottaro, Portanova. All.: Andrea Chiappella

Ternana (3-4-2-1): Vitali; Maestrelli (57′ Bruti), Capuano (Cap.), Martella (84′ Biondini); Romeo, Vallocchia, McJannet, Donati; Orellana (64′ Longoni), Coltorti (84′ Turella); Ferrante (64′ Donnarumma). A disp.: Morlupo, Franchi, Loiacono, Fulga, Bellavigna, Semeraro. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Alberto Poli (sez. Verona)

Assistenti: Nicola Di Meo (sez. Nichelino) e Giovanni Boato (sez. Padova)

IV Ufficiale: Simone Guazolino (sez. Torino)

Marcatori: 16′ Russo (E.), 59′ Franzoni (E.), 70′ Fumagalli (E.), 85′ Di Mario (E.)

Ammoniti: Liverani (T.)

Recuperi: 3/3

Spettatori: 1.399 (di cui 108 ospiti)