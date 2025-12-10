Coppa Italia, Ternana-Union Brescia 4-1, fere in semifinale

  Dicembre 10, 2025
  • DUE MONDI SPORT
    • (DMN) Terni – La Ternana centra la semifinale di Coppa IItalia di Serie C superando con autorità la Union Brescia nella gara secca dei quarti di finale. Al Liberati finisce 4-1 per le Fere, trascinate da un primo tempo di grande intensità e qualità.

    La squadra di Fabio Liverani, schierata con il 3-4-1-2, indirizza subito il match: al 24′ con Leonardi, seguito dalla doppietta di Pettinari al 30′ e al 35′ che permette ai rossoverdi di andare al riposo sul 3-0. Nella ripresa la reazione degli ospiti porta al gol di Valente al 68′, ma la Ternana non trema e chiude definitivamente i conti all’82′ con il sigillo di Bianay.

    Ternana (3-4-1-2): Vitali; Loiacono (Cap.), Meccariello, Maestrelli; Bianay, McJannet (84′ Bruti), Garetto (46′ Tripi), Kerrigan; Orellana (69′ Proietti); Pettinari (84′ Longoni), Leonardi (60′ Turella). A disp.: Morlupo, Vallocchia, Romeo, Dubickas, Capuano, Vaccaro, Coltorti, Ndrecka, Durmush, Martella. All.: Fabio Liverani

    Brescia (3-5-2): Liverani; Silvestri, Facchini, Rizzo (54′ Sørensen); Cisco (65′ Boci), Fogliata, Zennaro, Balestrero (Cap., 74′ Di Molfetta), De Maria; Cazzadori (65′ Zennaro), Leporini (65′ Vido). A disp.: Grazioli, Gori, Tagliabue, Goffi, Vesentini. All.: Simone Ferrari

    Arbitro: Simone Gavini (sez. Aprilia)

    Assistenti: Gianmarco Macripò (sez. Siena), Massimiliano Starnini (sez. Viterbo)

    Marcatori: 24′ Leonardi (T.), 30′ Pettinari (T.), 35′ Pettinari (T.), 68′ Valente (U.B.), 82′ Bianay (T.)

