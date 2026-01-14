Coppa Italia, Ternana-Potenza 0-1, Murano decide la gara di andata

  • Redazione
  • Gennaio 14, 2026
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 28

    • (DMN) Terni – La Ternana esce sconfitta di misura nella semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Potenza. Al “Liberati” i rossoverdi  vengono puniti nella ripresa dal gol di Murano al 58’, che decide il match. Nel finale la gara si complica ulteriormente per l’espulsione di Orellana, ammonito due volte.
    Nonostante la sconfitta, il risultato lascia aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno, dove la Ternana cercherà di ribaltare l’esito del confronto e conquistare la finale.

    Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Martella; Kerrigan (80′ Romeo), Vallocchia, McJannet, Ndrecka; Panico (64′ Orellana); Ferrante (80′ Dubickas), Leonardi (64′ Pettinari). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Maestrelli, Garetto, Valenti, Turella, Bruti, Proietti. All.: Fabio Liverani

    Potenza (4-3-3): Cucchietti; Novella (91′ Adjapong) , Riggio (Cap.), Bura, Rocchetti; Felippe, Siatounis (66′ Ghisolfi), De Marco (83′ Castorani); Schimmenti (83′ Anatriello), Murano (83′ Mazzeo), D’Auria. A disp.: Franchi, Guiotto, Loiacono, Camigliano, Balzano, Ragone, Bachini, Maisto, Gabriele. All.: Pietro De Giorgio

    Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. Napoli)

    Assistenti: Andrea Pasqualetto (sez. Aprilia), Andrea Cecchi (sez. Roma 1)

    IV Ufficiale: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)

    Marcatori: 58′ Murano (P.)

    Angoli: 7/4

    Ammoniti: Siatounis, Cucchietti e Felippe (P.); Panico, Donati, Ndrecka e Orellana (T.)

    Espulsi: Orellana (T.) per somma di ammonizioni

    Recuperi: 1′ pt, 9′ st

    Spettatori: 2.051 (di cui 201 ospiti)

    Share

    Articolo precedente

    SuperLega, la Sir batte il Modena anche al ritorno

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla