Coppa Italia, Ternana-Potenza 0-1, Murano decide la gara di andata

(DMN) Terni – La Ternana esce sconfitta di misura nella semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Potenza. Al “Liberati” i rossoverdi vengono puniti nella ripresa dal gol di Murano al 58’, che decide il match. Nel finale la gara si complica ulteriormente per l’espulsione di Orellana, ammonito due volte.
Nonostante la sconfitta, il risultato lascia aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno, dove la Ternana cercherà di ribaltare l’esito del confronto e conquistare la finale.
Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano (Cap.), Martella; Kerrigan (80′ Romeo), Vallocchia, McJannet, Ndrecka; Panico (64′ Orellana); Ferrante (80′ Dubickas), Leonardi (64′ Pettinari). A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Brignola, Maestrelli, Garetto, Valenti, Turella, Bruti, Proietti. All.: Fabio Liverani
Potenza (4-3-3): Cucchietti; Novella (91′ Adjapong) , Riggio (Cap.), Bura, Rocchetti; Felippe, Siatounis (66′ Ghisolfi), De Marco (83′ Castorani); Schimmenti (83′ Anatriello), Murano (83′ Mazzeo), D’Auria. A disp.: Franchi, Guiotto, Loiacono, Camigliano, Balzano, Ragone, Bachini, Maisto, Gabriele. All.: Pietro De Giorgio
Arbitro: Fabio Rosario Luongo (sez. Napoli)
Assistenti: Andrea Pasqualetto (sez. Aprilia), Andrea Cecchi (sez. Roma 1)
IV Ufficiale: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)
Marcatori: 58′ Murano (P.)
Angoli: 7/4
Ammoniti: Siatounis, Cucchietti e Felippe (P.); Panico, Donati, Ndrecka e Orellana (T.)
Espulsi: Orellana (T.) per somma di ammonizioni
Recuperi: 1′ pt, 9′ st
Spettatori: 2.051 (di cui 201 ospiti)
