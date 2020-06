Coppa Italia, Ternana-Juventus U23 1-2

Mammarella illude, Brunori e Rafia firmano il sorpasso che vale la coppa

(DMN) Cesena – la Juventus Under 23 vince la Coppa Italia di Serie C. Nel deserto del ‘Dino Manuzzi’ i bianconeri di Fabio Pecchia si sono imposti sui rossoverdi di Fabio Gallo per 2-1. Decisive le reti, nel primo tempo, di Matteo Brunori Sandri, su calcio di rigore, e di Hamaza Rafia che hanno rimontato la rete del vantaggio rossoverde, messa a segno al 6′, da Carlo Mammarella direttamente su calcio di punizione. Per la Ternana é un mancato appuntamento con la storia, per la Juve Under 23 si tratta del primo trofeo conquistato in due anni di vita.