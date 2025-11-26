Coppa Italia, Ternana-Giugliano 3-1, una rimonta fulminea per volare ai quarti

    • La Ternana conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia di Serie C superando il Giugliano in una partita vibrante, decisa già nel primo tempo grazie a una rimonta fulminea. Al Liberati finisce 3-1 per i rossoverdi, capaci di reagire immediatamente allo svantaggio iniziale.

    Ternana (3-4-2-1): Vitali; Loiacono (Cap.), Meccariello, Maestrelli; Bianay, Proietti (85′ Bruti), McJannet, Kerrigan (67′ Romeo); Orellana (77′ Longoni), Durmush (67′ Turella); Leonardi (77′ Scifoni). A disp.: Morlupo, Franchi, Vallocchia, Tripi, Dubickas, Brignola, Donati, Pettinari, Valenti, Martella. All.: Fabio Liverani

    Giugliano (3-4-2-1): Russo; Laezza (85′ Minei), Del Fabro (46′ D’Agostino), Caldore (Cap.); Improta, Prezioso (46′ Peluso), Zammarini, La Verdera; Borello (85′ De Francesco), Baldè (57′ Esposito); Nepi. A disp.: Bolletta, Cavasinni, De Rosa, Oliveira, Vaglica, Acampa, Milan. All.: Ezio Capuano

    Arbitro: Dario Acquafredda (sez. Molfetta)

    Assistenti: Emanuele Bracaccini (sez. Macerata), Domenico Lombardi (sez. Chieti)

    IV Ufficiale: Fabrizio Pacella (sez. Roma 2)

    Marcatori: 27′ Nepi (G.), 29′ Loiacono, 31′ Leonardi (T., rig.), 37′ Leonardi (T.)

